МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает умеренный рост и повышается на 0,3% в первой половине вторника, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается к основным валютам в начале недели

Индекс Мосбиржи к 11.46 мск растет на 0,3%, до 3278,62 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,48%, до 1058,27 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,82%, до 88,27 доллара за баррель.

В лидерах роста в отсутствие новостей оказались обыкновенные (+33,99%) и привилегированные (+20,06%) акции "Лензолота", привилегированные (+18,82%) акции ТГК-2, акции "Ашинского металлургического завода" (+10,81%). Из более ликвидных бумаг наиболее существенный рост демонстрируют акции "Мосэнерго" (+6,12%), "Селигдара" (+4,76%), ФСК "Россети" (+1,72%), "Инарктики" (+1,38%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит банк "Тинькофф" (+0,88%).

Сильнее всего снижаются акции ТМК (-3,18%), Globaltruck (-2,3%), расписки "Русагро" (-2%), акции "Юнипро" (-1,3%), привилегированные акции "Транснефти" (-0,82%) и акции "Северстали" (-0,82%).

"Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов. Поддерживающим фактором продолжит выступать… теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы продолжаем отдавать предпочтения акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста", — говорят аналитики Промсвязьбанка.