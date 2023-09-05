МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги в минусе, кроме японского Nikkei 225, на макростатистике и решении ЦБ Австралии по ставке, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций продолжает умеренный рост

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71%, до 3 154,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 1 970,08 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 2,28%, до 18 422 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,09%, до 2 582,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 7 314,3 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,27%, до 32 989,5 пункта.

Инвесторы обращают внимание на статистику по деловой активности Китая, данные оказались хуже ожиданий. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.

В то же время месячная инфляция Южной Корее в августе ускорилась до 1% с 0,1% месяцем ранее при прогнозе в 0,3%, годовая инфляция — до 3,4% с 2,3% в июле, ожидалось ускорение до 2,7%. Рост ВВП страны во втором квартале в годовом выражении составил 0,9%, в квартальном исчислении ВВП страны вырос на 0,6%.

Инвесторы также оценили решение центрального банка Австралии по учетной ставке. Ранее во вторник центробанк страны оставил без изменений учетную ставку на уровне 4,1%.