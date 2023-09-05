МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял весь рост первой половины дня и торгуется вблизи уровней закрытия понедельника, следует из данных Московской биржи. Европейские биржи в основном снижаются после выхода макростатистики

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снижается на 0,15%, до 3264 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,81%, до 1054,81 пункта. При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,51%, до 3268,7 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,56%, до 88,5 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок к середине дня демонстрирует отрицательную динамику. Хотя индекс Мосбиржи и стартовал в плюсе, обновляя максимумы, долго продержаться на положительной территории ему не удалось. Внеочередное повышение ключевой ставки в августе лишь ненадолго сдержало ослабление национальной валюты, сейчас оно возобновилось и идет умеренными темпами", — говорит Ксения Лапшина из "Финама".

"Вероятно, настроение инвесторам подпортила новость о том, что в сентябре Минфин планирует совершать покупки валюты по бюджетному правилу на 13,15 миллиарда рублей в день, это в семь раз больше дневного объема покупок в августе. Подобные действия Минфина могут поспособствовать дальнейшему ослаблению рубля, хотя это определенно не является целью правительства и ЦБ", — дополняет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

К 14.45 мск в лидерах роста оказались низколиквидные обыкновенные (+39,94%) и привилегированные (+20,06%) акции "Лензолота", подскочившие в отсутствие новостей. Кроме этого, дорожают акции "Соллерса" (+10,92%), "Мосэнерго" (+4,33%), "Селигдара" (+4,31%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+2,51%).

Расписки "Европейского медицинского центра" повышаются на 1,91% на фоне сообщения компании о том, что ее акционеры одобрили решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, в спецрайон на остров Октябрьский.

Сильнее всего понижаются акции ТМК (-3,71%), расписки "Русагро" (-2,36%), акции Globaltruck (-2,23%), акции ММК (-1,67%) и НЛМК (-1,31%). В Кремле прокомментировали переговоры по зерну

"Русагро" дешевеет, так как переговоры президентов России и Турции о возобновлении зерновой сделки не принесли результатов", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

Значимых корпоративных событий до конца сегодняшних торгов не ожидается, напоминает Лапшина из "Финама".

Чернов из Freedom Finance Global полагает, что индекс Мосбиржи закроет сегодняшние торги в рамках диапазона 3200-3290 пунктов, РТС — 1035-1075 пунктов.

"В случае восстановления нефти и ускорения нисходящей динамики рубля индекс Мосбиржи может попытаться преодолеть ближайшее сопротивление в виде многомесячной вершины 3287 пунктов, установленной сегодня", — заключает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".