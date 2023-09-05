МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник коррекционно снизился, но при этом на торгах утром успел обновить максимум с февраля прошлого года по основному биржевому индексу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фондовые индексы Европы снизились после публикации статистики по еврозоне

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,14%, до 3264,43 пункта, долларовый РТС упал на 1,17%, до 1050,99 пункта.

Разная величина падения индексов объясняется ростом доллара на 97 копеек, до 97,84 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК ПРИТОРМОЗИЛ

Российский рынок акций во вторник с утра продолжил обновлять максимум за полтора года по индексу Мосбиржи, однако все же немного снизился по итогам дня в рамках коррекции.

"Индекс Мосбиржи достиг нового полуторагодового максимума выше 3287 пунктов, после чего немного откатился в рамках коррекции. В числе факторов поддержки — продолживший слабеть рубль и цены на нефть, которые сегодня тестировали уровни выше 90 долларов за баррель марки Brent", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.11 мск росла на 1,6%, до 90,4 доллара за баррель сорта Brent — к максимуму с ноября 2022 года.

Западные фондовые рынки снижались в пределах 0,3%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,5%, до 104,7 пункта, сигнализируя о падении спроса на риск.

На Московской бирже в основную сессию упали бумаги НМТП (-1,9%), НЛМК (-2%), ТМК (-4%), ММК (-1,7%), "Северстали" (-1,4%). Выросли бумаги "Черкизово" (+6,8%), "Селигдара" (+4,7%), Fix Price (+3%), "Роснефти" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на то, что индекс Мосбиржи откатился вниз в рамках коррекции, на фондовом рынке пока доминируют покупатели на фоне дальнейшего ослабления рубля и ожиданий сильных отчетностей компаний, полагает София Кирсанова из УК "Первая".

"Главное событие, которого ожидают инвесторы, — заседание ЦБ 15 сентября и решение по ключевой процентной ставке. Не исключено, что она вновь будет повышена" — добавляет она.

"В среду индекс Мосбиржи может находиться в диапазоне 3250-3300 пунктов благодаря поддержке нефтяных котировок. Поддержку индексу могут продолжить оказывать компании нефтегазового сектора", — считает Владимир Лящук из ПСБ.