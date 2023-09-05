МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Металлоинвест" в соответствии с решением единственного акционера компании выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в размере 0,1002 рубля на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли за этот период, следует из сообщения компании. Акции на Мосбирже растеряли весь рост

"… выплатить по результатам полугодия 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,1002 рубля на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за полугодие 2023 года", — говорится в сообщении.

Всего планируется направить на выплату дивидендов более 7,5 миллиарда рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 18 сентября.

Последний раз компания объявляла о выплате дивидендов в октябре 2021 года. Тогда размер дивидендов за 9 месяцев 2021 года составил 1,183 рубля на одну обыкновенную акцию, а общая сумма выплат — 88,6 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в первом полугодии 2023 года упала в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,145 миллиарда рублей, говорилось в отчете компании. Выручка в январе-июне снизилась на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 219,164 миллиарда рублей.

"Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого — Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%).