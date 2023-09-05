"Металлоинвест" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 10 копеек на акцию
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Металлоинвест" в соответствии с решением единственного акционера компании выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в размере 0,1002 рубля на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли за этот период, следует из сообщения компании.
"… выплатить по результатам полугодия 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,1002 рубля на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за полугодие 2023 года", — говорится в сообщении.
Всего планируется направить на выплату дивидендов более 7,5 миллиарда рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 18 сентября.
Последний раз компания объявляла о выплате дивидендов в октябре 2021 года. Тогда размер дивидендов за 9 месяцев 2021 года составил 1,183 рубля на одну обыкновенную акцию, а общая сумма выплат — 88,6 миллиарда рублей.
Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в первом полугодии 2023 года упала в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,145 миллиарда рублей, говорилось в отчете компании. Выручка в январе-июне снизилась на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 219,164 миллиарда рублей.
"Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого — Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%).
https://1prime.ru/Stocks/20230905/841664612.html