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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230906/841668771.html
Акции на Мосбирже повышаются на 0,2 процента
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды перешел к небольшому снижению, примерно на 0,2%, после роста на те же 0,2% на старте торгов, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 06.09.2023
акции, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды перешел к небольшому снижению, примерно на 0,2%, после роста на те же 0,2% на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,23%, до 3256,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1050,5 пункта. При этом минутами ранее максимально индекс Мосбиржи повышался на 0,21%, до 3270,84 пункта, РТС — на 0,38%, до 1054,94 пункта.