МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды перешел к небольшому снижению, примерно на 0,2%, после роста на те же 0,2% на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Биржи АТР в основном снижаются после публикации статистики

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,23%, до 3256,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1050,5 пункта. При этом минутами ранее максимально индекс Мосбиржи повышался на 0,21%, до 3270,84 пункта, РТС — на 0,38%, до 1054,94 пункта.