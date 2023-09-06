МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает умеренное снижение примерно на 0,4% в первой половине среды, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе незначительно опускаются

Индекс Мосбиржи к 11.41 мск понижается на 0,37%, до 3252,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1047,97 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,73%, до 89,38 доллара за баррель.

Сильнее всего снижаются подскочившие в ходе торгов вторника обыкновенные (-8,29%) и привилегированные (-7,14%) акции "Лензолота" и акции "Ашинского металлургического завода" (-5,99%). Из более ликвидных бумаг наибольшее снижение демонстрируют акции "Соллерса" (-5,85%), расписки Noventiq (-3,37%) и акции НЛМК (-2,21%).

В лидерах роста оказались обыкновенные акции "Русснефти" (+4,08%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+3,09%), обыкновенные акции "Башнефти" (+2,53%), акции "Юнипро" (+1,63%), НМТП (+1,45%) и "Интер РАО" (+1,07%).

"Все-таки для примерно двухпроцентного роста нефти в совокупности с однопроцентным падением рубля вчерашняя динамика российского рынка акций, включая нефтянку, выглядит слабой. Желание зафиксировать часть спекулятивной прибыли нарастает, и сегодня оно может реализоваться в снижении котировок ряда высоколиквидных бумаг…. Впрочем, попытки заработать на понижении несут высокие риски, рынок остается в восходящем тренде, и цель 3300-3320 пунктов по индексу Мосбиржи остается актуальной", — говорит Алексей Антонов из "Алор брокер".