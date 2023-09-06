2023-09-06T19:11:54+03:00
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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230906/841675446.html
Российский рынок акций снизился за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,58%, до... ПРАЙМ, 06.09.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, российский рынок акций, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,58%, до 3245,47 пункта, долларовый РТС упал на 1,18%, до 1038,58 пункта.
Разная величина падения биржевых индексов объясняется ростом доллара на 47 копеек, до 98,38 рубля.