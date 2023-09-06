МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть колеблются на сомнениях инвесторов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,58%, до 3245,47 пункта, долларовый РТС упал на 1,18%, до 1038,58 пункта.

Разная величина падения биржевых индексов объясняется ростом доллара на 47 копеек, до 98,38 рубля.