МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду умеренно снизился в рамках коррекции по основному биржевому индексу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Газ в Европе подешевел на десять процентов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,58%, до 3245,47 пункта, долларовый РТС упал на 1,18%, до 1038,58 пункта.

Разная величина падения биржевых индексов объясняется ростом доллара на 47 копеек, до 98,38 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК В КОРРЕКЦИИ

Российский рынок акций в среду оставался преимущественно под давлением и корректировался вниз после обновления в предыдущие дни максимумов за полтора года по индексу Мосбиржи.

"Ценовой спад в сырьевых товарах на фоне роста глобального доллара стал одним из катализаторов коррекционного снижения российского рынка. После продолжительной волны роста по ряду инструментов уже наблюдалась перегретость, и появился удобный момент для ее частичного снятия", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.54 мск повышалась на 0,6% до 90,6 доллара за баррель сорта Brent, хотя большую половину дня провела ниже 90 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,1% до 104,9 пункта, сигнализируя о падении спроса на риск. Западные фондовые рынки упали на 0,2-1,2%.

На Московской бирже в основную сессию упали бумаги HeadHunter (-3,2%), НЛМК (-2,7%), ЦИАНа (-2,8%), ММК (-2,2%), "Северстали" (-2,7%). Выросли бумаги "Акрона" (+7,1%), "Русснефти" (+4,1%), "Фосагро" (+1,7%), "Роснефти" (+1%).

ПРОГНОЗЫ

После обновления годового пика индекс Мосбиржи начал корректироваться вниз, однако остается в рамках восходящего среднесрочного тренда, полагает Евгений Линчик из УК "Первая".

В краткосрочном плане индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3230-3270 пунктов, полагает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Инвесторы пока игнорируют рост цен на нефть, отдавая предпочтение акциям второго и третьего эшелона. Вероятно, эта тенденция сохранится и завтра. В любом случае, сильного снижения рынка мы не ждём, по мере возвращения спроса на "голубые фишки", индекс продолжит движение наверх", — добавляет он.

"С учетом того, что рубль остается относительно слабым, а цены на нефть достаточно комфортными, импульс в направлении годовых максимумов на этой неделе еще возможен. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 7 сентября – 3200-3300 пунктов", — говорит Бахтин.