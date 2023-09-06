МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 13 сентября обсудит приобретение акций, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ПАО "ОГК-2", ответили в Управлении информации ПАО "Газпром" на соответствующий вопрос. "Газпром" не согласен с Молдавией, занизившей долг по газу в 82 раза

"13 сентября совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрит вопрос "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций". Отметим, что речь не идет о приобретении ПАО "Газпром" собственных акций или акций ПАО "ОГК-2", – сообщили в Управлении.

Во вторник ОГК-2 сообщила, что на внеочередном собрании акционеров 10 октября будет рассмотрен вопрос о дополнительной эмиссии 48,28 миллиарда акций номинальной стоимостью 0,3627 рубля. Допакции будут размещаться по закрытой подписке, общая сумма размещения может составить 17,5 миллиарда рублей. Запланированная допэмиссия составляет 43,7% от уставного капитала ОГК-2.

В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,5 ГВт. Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").