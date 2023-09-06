2023-09-06T21:58:37+03:00
2023-09-06T21:58:37+03:00
2023-09-06T21:58:37+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230906/841676334.html
"Газпром" не планирует покупку своих акций или акций "ОГК-2"
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет директоров "Газпрома" 13 сентября обсудит приобретение акций, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ПАО "ОГК-2", ответили в Управлении информации ПАО... ПРАЙМ, 06.09.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, акции, газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/83781/53/837815332.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83781/53/837815332.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83781/53/837815331.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83781/53/837815331.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83781/53/837815319.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83781/53/837815319.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230906/841675514.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 13 сентября обсудит приобретение акций, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ПАО "ОГК-2", ответили в Управлении информации ПАО "Газпром" на соответствующий вопрос.
"13 сентября совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрит вопрос "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций". Отметим, что речь не идет о приобретении ПАО "Газпром" собственных акций или акций ПАО "ОГК-2", – сообщили в Управлении.
Во вторник ОГК-2 сообщила, что на внеочередном собрании акционеров 10 октября будет рассмотрен вопрос о дополнительной эмиссии 48,28 миллиарда акций номинальной стоимостью 0,3627 рубля. Допакции будут размещаться по закрытой подписке, общая сумма размещения может составить 17,5 миллиарда рублей. Запланированная допэмиссия составляет 43,7% от уставного капитала ОГК-2.
В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,5 ГВт. Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").