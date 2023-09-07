МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Зеркало души есть и у рубля

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,08%, до 3248,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1041,26 пункта.