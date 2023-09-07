МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций после весьма выраженного роста в первой половине дня резко развернулся и снижается примерно на 1%, следует из данных Московской биржи. Юань завершил сессию на минимуме закрытия с 2007 года

Индекс Мосбиржи к 14.38 мск снижается на 0,96%, до 3214,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1033,03 пункта.

При этом ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался на 0,53%, до 3262,73 пункта, РТС — на 0,63%, до 1045,14 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,42%, до 90,22 доллара за баррель.

"Давление на российские индексы может оказывать ускоряющееся падение котировок ОФЗ. Происходящий при этом рост доходности облигаций делает их более привлекательными по соотношению "доходность-риск" в сравнении с акциями. Кроме того, столь негативная тенденция долгового рынка отражает вероятное дальнейшее повышение ключевой ставки, а также усиление рисков более длительного периода жестких денежно-кредитных условий", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артём Аутлев отметил, что значимых новостей, которые могли бы спровоцировать резкое снижение рынка, сегодня не было. Среди возможных причин снижения он, как и Бабин, выделил сильное падения индекса гособлигаций после заявлений ЦБ РФ о возможном повышении ключевой ставки на заседании 15 сентября.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах снижения капитализации — расписки Noventiq (-5,07%), акции "Акрона" (-3,91%), "Мосэнерго" (-3,81%), "Русснефти" (-2,94%), ТМК (-2,9%), а также "Яндекса" (-2,15%).

"Бумаги "Яндекса" негативно отреагировали на заявление главы Минцифры о том, что единственным способом поддержать "Почту России" является инфраструктурный платеж для маркетплейсов в размере 0,5% от их квартального оборота. Ранее торговые площадки уже жаловались на эти меры, проект еще не согласовали, но эти заявления повышают вероятность его принятия, что негативно отразится на финансовых результатах маркетплейсов", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Дорожают акции Globaltruck (+7,28%), "Соллерса" (+4,8%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,45%), акции Московской биржи (+0,35%) и привилегированные акции "Ростелекома" (+0,28%).

ПРОГНОЗЫ

"Поддержку российскому рынку оказывают высокие цены на нефть. Brent торгуется вблизи максимальных значений с ноября прошлого года, существенно укрепившись за последние пару недель. При этом цены на "черное золото" снижаются сегодня. Российская валюта продолжает ослабление к доллару. Однако таких факторов может быть недостаточно для того, чтобы индекс Мосбиржи финишировал в плюсе, учитывая опасения рынка по поводу коррекции", — полагает Анна Буйлакова из "Финама".

Аутлев отметил, что предсказать, как закроется сегодняшний торговый день крайне сложно, поскольку в последнее время все просадки рынка достаточно быстро выкупают.

По мнению Бабина, ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится в районе 3190-3200 пунктов, где мы можем увидеть приостановку нисходящего движения с попыткой развить отскок.