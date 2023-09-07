МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Физические лица на Московской бирже в августе остались главными нетто-покупателями акций, совершив 98% всех нетто-покупок акций по категориям участников в этом месяце на сумму 39,2 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за август 2023 года. Аналитики ЦБ повысили ожидания по росту российской экономики в 2023 году

"В августе физические лица существенно нарастили объемы нетто-покупок, приобретя за месяц акций на общую сумму 39,2 миллиарда рублей (в июле – всего на 2,9 миллиарда рублей), что составило 98% всех нетто-покупок (в разрезе категорий участников)", — уточняется в обзоре.

При этом такой объем покупок стал максимальным с февраля 2022 года и оказался близок к показателям 2021 года, когда среднемесячный объем нетто-покупок физическими лицами акций на биржевом рынке составлял 46,4 миллиарда рублей, отметил регулятор.

Также в августе покупателями акций были нерезиденты из дружественных стран (на сумму 0,2 миллиарда рублей) против продаж объемом 10,4 миллиарда рублей в июле. Основными продавцами акций выступили некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и системно значимые кредитные организации (СЗКО), продавшие акций на сумму 27,7 миллиарда и 9,2 миллиарда рублей соответственно.

Что касается среднедневного объема торгов в августе, то он значительно вырос по сравнению с прошлым месяцем, составив 135 миллиардов рублей в день против 89 миллиардов в день в июле.