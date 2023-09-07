МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Норникель" серьезно рассматривает дробление своих акций, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков в ходе вебинара SberCIB. Банк России раскрыл главных нетто-покупателей акций в текущем месяце

Комментируя потенциальное дробление акций "Норникеля", он сказал: "Этот вопрос мы довольно серьезно рассматриваем сейчас. Мы понимаем, что акция сейчас в абсолютном выражении дорогая, и дробление позволит повысить ликвидность. Но тут надо понимать, что это требует определенных корпоративных одобрений".

"Есть юридические тонкости, которые надо соблюсти. Нужно, чтобы совет директоров проголосовал за это, нужно внести изменения в устав. Я очень надеюсь, что мы это сделаем в ближайший год", — добавил Боровиков.

Директор уточнил, что "Норникель" не планирует выкуп акций у нерезидентов, так как это требует денежных затрат.

"Нет, мы на данный момент это не рассматриваем по тем же самым причинам. Для того, чтобы выкупать акции, нужно взять где-то деньги и деньги довольно значительные", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности выкупа акций у нерезидентов.