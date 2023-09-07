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2023-09-07T21:12:16+03:00
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В "Северстали" не собирается выкупать акции у нерезидентов
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"Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита... ПРАЙМ, 07.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов на подкасте "Тинькофф Инвестиции".
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли компания выкуп части своих заблокированных акций, он сказал: "Короткий ответ — нет. Во-первых, это технически невозможно, учитывая наш статус санкционной компании. А во-вторых, и желания нет. Выкупив эти акции, что с ними делать потом? Это будут казначейские, гасить их? Это означает, что мы free float еще сильнее роняем".