МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов на подкасте "Тинькофф Инвестиции". В "Норникеле" заявили о возможном дроблении акций

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли компания выкуп части своих заблокированных акций, он сказал: "Короткий ответ — нет. Во-первых, это технически невозможно, учитывая наш статус санкционной компании. А во-вторых, и желания нет. Выкупив эти акции, что с ними делать потом? Это будут казначейские, гасить их? Это означает, что мы free float еще сильнее роняем".