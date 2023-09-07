МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал в четверг в рамках коррекции на ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. ЦБ снял ограничения по продаже наличной валюты населению

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,35%, до 3169,07 пункта, долларовый РТС — на 2,36%, до 1014,05 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК ПОПАЛ ПО ДАВЛЕНИЕ

Российский рынок акций в четверг попал под ощутимое давление на фоне фиксации прибыли инвесторами в ожидании роста ключевой ставки ЦБ РФ.

"Коррекцию могли спровоцировать попытки укрепления рубля, и общий негативный сентимент, и техническая перегретость по ряду акций. Кроме того, на рынке присутствуют ожидания того, что ЦБ на предстоящем заседании еще раз повысит ставку. Это негативно для акций как с точки зрения удорожания заемных средств и обслуживания долга для компаний, так и с точки зрения того, что рост доходностей облигаций делает их более привлекательными по соотношению доходность-риск", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На Московской бирже в основную сессию упали бумаги HeadHunter (-4,4%), "Акрона" (-6,5%), ЦИАНа (-4,3%), ТМК (-4,7%). Выросли бумаги QIWI (+1,1%), "Соллерса" (+3%).

ПРОГНОЗЫ

После достижения годового пика тремя днями ранее индекс Мосбиржи усилил коррекцию в рамках восходящего среднесрочного тренда, полагает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Ориентируясь на нисходящую динамику ценового облигационного индекса RGBI, рынки закладывают очередное повышение ключевой процентной ставки. В перспективе подъем рынка акций может быть более затруднительным. С одной стороны, из-за частичного перехода в подешевевшие бонды и инструменты денежного рынка, с другой стороны, рубль может начать укрепляться, что негативно будет влиять на выручку экспортеров. Также вырастет стоимость кредитования", — добавляет он.

Индекс гособлигаций RGBI снижается тринадцатую сессию подряд, в очередной раз обновив минимум с апреля 2022 года, уточняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Очередной удар по котировкам ОФЗ был нанесен статистикой по инфляции, которая ускорилась за неделю, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в следующую пятницу", — поясняет он.

Индекс Мосбиржи "сбрасывает" технический перегрев и сохраняет потенциал коррекционной просадки в краткосрочной перспективе; ближайшая поддержка расположена на уровне 3050 пунктов, оценивает Зарина Саидова из ФГ "Финам".