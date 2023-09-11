МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций, демонстрировавший смешанную динамику в самом начале торгов, перешел к небольшому снижению, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжает сползать, находя зацепки для торможения ослабления

Индекс Мосбиржи к 11.49 мск снижается на 0,2%, до 3136,26 пункта, долларовый индекс РТС — подскакивает на 1,31%, до 1025,65 пункта — за счёт заметного укрепления рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,4%, до 90,28 доллара за баррель.

Сильнее всего дешевеют акции ТМК (-2,12%), акции "Аэрофлота" (-1,44%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,16%), акции компании "Интер РАО" (-1,03%) и "Сегежи" (-1,03%).

В лидерах роста котировок — акции "Соллерса" (+6,35%), ДВМП (+2,13%), привилегированные акции "Транснефти" (+1,92%), акции компании "Черкизово" (+1,76%) и "Мосэнерго" (+1,6%). Расписки ГК "Мать и дитя" дорожают на 3,92% после сообщения компании о том, что ее полугодовая выручка по МСФО выросла в годовом выражении на 5,7%, до 12,9 миллиарда рублей, EBITDA — на 15,2%, до 4,1 миллиарда, а чистая прибыль — более чем в три раза, до 3,4 миллиарда рублей.

"Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. Не исключаем, что рынок может попробовать подрасти после четырёх сессий снижений. К тому же индекс в текущем году растёт именно в понедельник. Однако отметим, что текущее укрепление рубля может изменить ситуацию, из-за чего рынок может продолжить снижаться", — полагают аналитики Промсвязьбанка.