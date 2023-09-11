МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в понедельник на фоне растущей динамики рубля к доллару, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Доллар слабеет в ожидании статданных по США

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.17 мск понижался на 0,75%, до 3119,4 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,93%, до 1021,86 пункта. Доллар снижается к рублю на 1,63 рубля, до 96,15 рубля.

Октябрьский фьючерс марки Brent растет на 0,26%, до 90,41 доллара за баррель.

"Давление на индекс Мосбиржи оказывает активное укрепление рубля. К тому же нефтяные цены умеренно проседают, что является негативным сочетанием для нашего рынка", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

"В лидерах снижения находятся акции экспортеров. При этом лучше широкого рынка смотрятся "префы" "Транснефти", в которых продолжает отыгрываться идея о предстоящем сплите, а также обыкновенные (+0,5%) и привилегированные акции (+0,4%) Сбербанка, который сегодня опубликовал хорошую отчетность по РСБУ за январь-август 2023 года", — отмечает Игорь Додонов из "Финама".

"Среди "голубых фишек" хэдлайнером новостного фона сегодня выступил Сбербанк, который отчитался о 999 миллиардах рублей чистой прибыли по РСБУ за восемь месяцев текущего года и рекордной ежемесячной прибыли в размере 140,9 миллиарда рублей, обусловленной существенным приростом бизнеса банка как в части корпоративного, так и в части розничного кредитования", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"В секторе нефтегазовых компаний сегодня позитивную динамику сохраняет только "Транснефть" (+2,24%) с приростом 2,2%. Перспектива дробления акций расширяет круг потенциальных покупателей и существенно увеличивает ликвидность бумаг, а модель бизнеса, устойчивая к внешним и внутренним негативным факторам, выглядит привлекательно в долгосрочной перспективе", — также добавляет он.

В лидерах снижения – акции ЦИАНа (-4,63%), расписки Ozon (-3,07%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,23%), акции ОГК-2 (-2,21%), ТМК (-2,15%), а также акции "Роснефти" (-2,12%), ВТБ (-2,06%), ЛСР (-1,99%), ПИКа (-1,95%) и акции "Акрона".

В лидерах роста – акции "М.Видео" (+3,18%), расписки X5 (+2,67%), акции ДВМП (+1,81%), "Полюса" (+1,3%) и акции "Черкизово" (+1,04%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи подошел к важной поддержке, находящейся в районе 3100 пунктов. Если рубль продолжит дорожать, а нефть не прейдет к росту, данный уровень может быть пробит с ускорением нисходящей динамики. Ближайшей целью такого движения может выступить полуторамесячный минимум 3015 пунктов", отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На взгляд Додонова из ФГ "Финам", индекс Мосбиржи имеет высокие шансы завершить в минусе текущую сессию в целом.

"Главным экономическим событием в РФ на этой неделе станет заседание Банка России, которое пройдет в пятницу. Единого консенсуса в отношении решения регулятора по ключевой ставке пока нет, поэтому в предстоящие дни инвесторы, вероятно, предпочтут проявлять осторожность, и рынок может перейти в режим консолидации. Хотя новости с проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума могут вызывать движения в акциях отдельных эмитентов", — добавляет он.

Очевидно, что в случае продолжения начатой сегодня тенденции к укреплению рубля, инвестиционный фокус постепенно будет смещаться от экспортоориентированных компаний к компаниям внутреннего спроса, считает Фетисов из Россельхозбанка.