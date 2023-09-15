МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос после умеренного повышения ключевой ставки Банком России и на фоне дорогой нефти, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Аналитик оценил влияние роста ставки ЕЦБ

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,42%, до 3152,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1029,15 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,31%, РТС — на 1,65%.

Доллар в пятницу снизился к рублю на 53 копейки, до 96,81 рубля.

Октябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 0,22%, до 93,91 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. А до конца года она прогнозируется регулятором в диапазоне 13-13,6%.

"День начинался для российского рынка умеренным снижением на 0,7% по индексу Мосбиржи. Давление было связано с ожиданием решения ЦБ по ключевой ставке. Консенсус закладывал рост еще на 1%, до 13%, но с широким разбросом мнений от снижения на 0,5-2% до повышения на 2-3%. Как теперь уже известно, самые негативные ожидания не реализовались. ЦБ умеренно поднял ставку, что позволило части инвесторов вернуться к покупкам акций", — комментирует Валерий Емельянов из "БКС Мир инвестиций".

Он отмечает, что среди компаний, чьи акции входят в основной индекс, в лидерах роста сегодня бумаги, проседавшие больше других в начале недели: IT-сегмент, электроэнергетики, отдельные металлурги. Также хорошо себя чувствует почти весь финансовый сектор, прежде всего акции самой Мосбиржи, а также банки. Их бизнес на фоне роста ставки получает преимущество перед другими отраслями.

В лидерах роста — компании ДЭК (+9,27%), акции "Юнипро" (+4,09%), расписки Ozon (+3,93%), акции ТМК (+3,86%), Московской биржи (+3,77%), "Русснефти" (+3,63%), префы "Мечела" (+3,38%), акции НМТП (+3,26%) и акции "Яндекса" (+3,16%).

При этом снижаются акции "Алросы" — на 0,99%.

"Единственный заметный аутсайдер — "Алроса". Акции снижаются на фоне новостей о возможном запрете на ввоз алмазов в ряд стран. Также под давлением второй день находится весь третий эшелон акций и часть второго. Инвесторы массово закрывают позиции в спекулятивных фишках, которые за предыдущие недели выросли в цене и объемах сделок на десятки и сотни процентов", — поясняет динамику бумаг Емельянов.

ПРОГНОЗЫ

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global дает прогноз для индекса Мосбиржи на сессию понедельника — это закрепление в диапазоне 3100-3200 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС завершают день умеренным повышением, но рублевый индикатор остается под угрозой развития нисходящего движения в условиях высоких процентных ставок и более низкой средней дивидендной доходности компаний. О возвращении к краткосрочному росту по индексу Мосбиржи можно будет говорить при его закреплении выше сопротивления 3180 пунктов, которое не поддается индикатору с конца прошлой недели", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Емельянов отмечает, что в понедельник рынок может открыться очередным снижением по индексу Мосбиржи.

"Основной индикатор рынка уже две недели подряд пребывает в широком боковике. После похода на 3150 пунктов можно ожидать очередной откат в зону 3000-3100. Если появятся позитивные драйверы, может быть короткий подъем выше 3200 пунктов. Но общего бокового тренда это не изменит", — добавляет он.