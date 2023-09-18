МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Коридор в индексе

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,33% — до 3162,85 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,14%, до 1027,72 пункта.