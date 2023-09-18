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Акции на Мосбирже открыли торги ростом
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Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,33% — до 3162,85 пункта,... ПРАЙМ, 18.09.2023
акции, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на 0,33%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,33% — до 3162,85 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,14%, до 1027,72 пункта.