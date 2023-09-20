МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Московская биржа вводит допмеры по противодействию дестабилизации цен акций, в том числе ограничивает уровнем в 22% изменение текущей цены от цены закрытия акций третьего эшелона, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар

"Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала перечень дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций. C 21 сентября 2023 года вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня", — говорится в сообщении.

Ранее такие отклонения могли составлять по большинству бумаг 40%, но были случаи и 100%.

"В случае дестабилизаций цен акций Биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора. Кроме того, в настоящее время проводится доработка механизма проведения дискретного аукциона по акциям и депозитарным распискам с целью более раннего перевода торгов в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации. О сроках введения данных изменений будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Московская биржа также информировала о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.