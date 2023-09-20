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Акции "Детского мира" обновили максимум с марта
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Акции "Детского мира" подскочили почти на 28% после новостей о трансформации в частный бизнес, обновив максимум с марта, однако впоследствии они замедлили рост, следует из данных... ПРАЙМ, 20.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Акции "Детского мира" подскочили почти на 28% после новостей о трансформации в частный бизнес, обновив максимум с марта, однако впоследствии они замедлили рост, следует из данных Московской биржи.
К 10.32 мск акции компании росли на 18,4%, ранее в среду на новостях они подскакивали в цене на 27,7%, до 83 рублей – к максимуму с марта.
Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" ранее в среду заявил о завершении трансформации в частный бизнес, у акционеров выкуплено 58,26% акций. Далее "Детский мир" направит владельцам остальных акций ПАО "Детский мир" публичную оферту о приобретении у них акций, в рамках которой может приобрести до 100% акций, находящихся в обращении, сообщила компания.