МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Акции "Детского мира" подскочили почти на 28% после новостей о трансформации в частный бизнес, обновив максимум с марта, однако впоследствии они замедлили рост, следует из данных Московской биржи. Московская биржа вводит допмеры по противодействию дестабилизации цен акций

К 10.32 мск акции компании росли на 18,4%, ранее в среду на новостях они подскакивали в цене на 27,7%, до 83 рублей – к максимуму с марта.

Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" ранее в среду заявил о завершении трансформации в частный бизнес, у акционеров выкуплено 58,26% акций. Далее "Детский мир" направит владельцам остальных акций ПАО "Детский мир" публичную оферту о приобретении у них акций, в рамках которой может приобрести до 100% акций, находящихся в обращении, сообщила компания.