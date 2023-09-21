ТОКИО, 21 сен — ПРАЙМ. Компания Toshiba сообщила в четверг, что более 78% ее акций были выкуплены в ходе тендера, эти данные содержатся в пресс-релизе компании. Toshiba признала выкуп своих акций состоявшимся

В пресс-релизе указано количество акций – 78,65%. Таким образом, уже до конца года может состояться исключение ее ценных бумаг из списка фондовой биржи.

"Я очень благодарен, что многие акционеры поняли мысли нашей компании. Наша группа под руководством нового акционера сделает большой шаг к новому будущему, мы сделаем все для поднятия ценности нашего предприятия", — приводит слова президента компании Таро Симада телеканал NHK.

В августе компания Toshiba сообщила, что японский консорциум Japan Industrial Partners (JIP) начнет выкупать ее акции с 8 августа этого года. Общая сумма составила около 2,16 триллиона иен (около 15 миллиардов долларов). Срок выкупа акций был обозначен до 20 сентября. JIP начала процесс покупки по цене 4620 иены за акцию.

Целью тендера по продаже акций является делистинг Toshiba – исключение ее ценных бумаг из списка фондовой биржи. Это даст возможность исключить иностранные спекулятивные инвестиционные фонды из числа своих возможных акционеров и инвесторов. Как ожидается, этот процесс будет завершен до конца года. В ноябре компания созовет внеочередное заседание совета акционеров, на котором будут распроданы остатки акций.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, телевизоров LCD, лифтов. Штат компании превышает 108,8 тысячи человек.

С 2015 года Toshiba страдает от кризисов в области бухгалтерского учета и управления, а в апреле создала специальный комитет для сбора предложений после того, как акционеры проголосовали за план реструктуризации, поддержанный руководством.

В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры проголосовали против разделения корпорации.