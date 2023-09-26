2023-09-26T18:20:36+03:00
2023-09-26T18:20:36+03:00
2023-09-26T18:20:36+03:00
2023
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ФАС не получала ходатайства о покупке акций ОВК
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке акций в крупнейшем производителе грузового подвижного состава "Объединенной вагонной компании"... ПРАЙМ, 26.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке акций в крупнейшем производителе грузового подвижного состава "Объединенной вагонной компании" (ОВК), сообщили в пресс-службе регулятора.
"До настоящего момента указанное ходатайство не поступало в ФАС России", — сообщили в ФАС на вопросы, получало ли ведомство ходатайства о покупке акций ОВК от "Трансмашхолдинга", УГМК или других компаний.
Ранее онлайн-издание Vgudok со ссылкой на источники написало, что "Трансмашхолдинг" или УГМК могут купить ОВК. Среди крупнейших акционеров ОВК в последних открытых данных, которые были опубликованы более года назад, назывались банк "Траст" с пакетом 27,76% и банк "ФК Открытие" с долей 24,3% (через подконтрольные НПФ). Актуальных данных об акционерах ОВК не публикует.
ОВК — крупнейший производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке холдинга более 70 моделей вагонов нового поколения.