МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке акций в крупнейшем производителе грузового подвижного состава "Объединенной вагонной компании" (ОВК), сообщили в пресс-службе регулятора. "Мегафон" пока не получал уведомление от ФАС о повышении тарифов

"До настоящего момента указанное ходатайство не поступало в ФАС России", — сообщили в ФАС на вопросы, получало ли ведомство ходатайства о покупке акций ОВК от "Трансмашхолдинга", УГМК или других компаний.

Ранее онлайн-издание Vgudok со ссылкой на источники написало, что "Трансмашхолдинг" или УГМК могут купить ОВК. Среди крупнейших акционеров ОВК в последних открытых данных, которые были опубликованы более года назад, назывались банк "Траст" с пакетом 27,76% и банк "ФК Открытие" с долей 24,3% (через подконтрольные НПФ). Актуальных данных об акционерах ОВК не публикует.

ОВК — крупнейший производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке холдинга более 70 моделей вагонов нового поколения.