МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Физлица в сентябре купили акций на российском рынке на 29,4 миллиарда рублей больше, чем продали, нетто-покупки по сравнению с августом снизились на 25%, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за сентябрь. Центробанк сообщил, на сколько российские банки продали ОФЗ в сентябре

"Крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций также остаются физические лица, совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на сумму 29,4 миллиарда рублей (в августе – 39,2 миллиарда рублей). Также покупки на рынке осуществляли СЗКО (системно значимые кредитные организации – ред.) и НФО (некредитные организации — ред.) за счет собственных средств (на сумму 8,8 и 8,1 миллиарда рублей соответственно)", — говорится в обзоре Центробанка.

Там же указывается, что основными продавцами выступили нерезиденты из дружественных стран, которые значимо нарастили объемы продаж (продали на сумму 32 миллиардов рублей), при этом месяцем ранее они осуществили незначительные покупки – 200 миллионов рублей. Объем проданных ими акций в сентябре стал самым крупным с февраля 2022 года и превысил совокупный объем проданных ценных бумаг с января по август 2023 года (22,8 миллиарда рублей).

Также продажи осуществляли НФО в рамках доверительного управления: суммарно они продали акций на 17,9 миллиарда рублей (в августе – на 27,7 миллиарда рублей), сообщается там же.