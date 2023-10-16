МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин России ожидает от Сбербанка дивиденды по итогам 2023 года не менее 50% чистой прибыли по МСФО, допускает и больше, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Минфин прокомментировал возврат обязательной продажи валютной выручки

"50% чистой прибыли, не менее 50% точно. Может быть больше, посмотрим", — ответил он на вопрос про дивиденды Сбербанка по итогам 2023 года.

Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала — не ниже 12,5%.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре сообщил, что банк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение на системной основе.