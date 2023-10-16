2023-10-16T18:13:26+03:00
2023-10-16T18:13:26+03:00
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Минфин раскрыл, какие дивиденды ждет от Сбербанка
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Минфин России ожидает от Сбербанка дивиденды по итогам 2023 года не менее 50% чистой прибыли по МСФО, допускает и больше, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев... ПРАЙМ, 16.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин России ожидает от Сбербанка дивиденды по итогам 2023 года не менее 50% чистой прибыли по МСФО, допускает и больше, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
"50% чистой прибыли, не менее 50% точно. Может быть больше, посмотрим", — ответил он на вопрос про дивиденды Сбербанка по итогам 2023 года.
Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала — не ниже 12,5%.
Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре сообщил, что банк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение на системной основе.