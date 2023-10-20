МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий сократить сроки и упростить процедуру вступления в прямое владение акциями (долями) экономически значимой организации (ЭЗО) России, принадлежащих иностранной холдинговой компании (ИХК), внесен в Госдуму, следует из ее базы данных. Жителям ЕС разрешили подать заявку на конвертацию российских акции

Авторами этой законодательной инициативы выступили председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, его первый заместитель Сергей Тен и заместитель Владимир Самокиш.

Под ЭЗО сейчас понимается имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ российское хозяйственное общество, включенное в утверждаемый правительством перечень и отвечающее одному или нескольким критериям. К этим критериям отнесены: суммарный объем выручки хозобщества и иных входящих с ним в одну группу российских юрлиц — более 75 миллиардов рублей; суммарная стоимость активов – более 150 миллиардов рублей; штат сотрудников – более 4 тысяч человек, сумма уплаченных налогов – не менее 10 миллиардов рублей.

При этом лица, косвенно владеющие акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющиеся гражданами РФ и (или) резидентами РФ, обязаны вступить в прямое владение такими акциями (долями).

Разработчики обращают внимание, что закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями", определяя процедуру вступления лиц, косвенно владеющих акциями (долями) ЭЗО, принадлежащими ИХК, в прямое владение такими акциями (долями), не устанавливает особенности применения к этим правоотношениям ряда положений других законов.

Это касается: получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) ЭЗО являющейся кредитной или некредитной финансовой организацией; получения согласия ФАС России на осуществление сделки с акциями (долями) ЭЗО; приобретения 30% и более процентов обыкновенных акций ЭЗО, являющейся акционерным обществом; привлечения уполномоченного федерального органа для определения цены размещения акций ЭЗО; реализации права преимущественного приобретения акций (долей) ЭЗО; одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Законопроектом предлагается исключить применение данных положений к правоотношениям, связанным с вступлением в прямое владение акциями (долями) ЭЗО лиц, косвенно владеющих такими акциями (долями). Разработчики объясняют это тем, что "вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО фактически не влияет на их распределение между конечными собственниками". При этом "предложенные изменения позволят сократить сроки и упростить процедуру вступления в прямое владение" акциями (долями) ЭЗО, отмечают они.