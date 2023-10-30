МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Упрощение выкупа акций у акционеров из недружественных стран, предложенное Советом Федерации, позитивно для российского фондового рынка, сказали РИА Новости брокеры. Европейские рынки акций растут на фоне снижения доходности гособлигаций

Как говорится в рекомендациях комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, которые есть в распоряжении РИА Новости, комитет рекомендовал Минэкономразвития разработать закон, направленный на упрощение выкупа акций у акционеров из недружественных стран. Как объяснил РИА Новости член конституционного комитета Артем Шейкин, если граждане России вступили в прямое владение акциями, то иностранные инвесторы "могут быть не согласны с таким решением и требовать выкупа своих акций, чтобы как можно скорее избавиться от них".

Для этих целей законодательство РФ предусматривает возможность направления предложения на покупку акций недружественных акционеров — так называемое обязательное предложение. Федеральный закон, который мог бы быть разработан, должен минимизировать требования, "связанные с направлением обязательного предложения недружественным акционерам", добавил он.

"Предложенные изменения, направленные на ускорение и упрощение процедур выкупа акций у недружественных акционеров, действительно могут придать российским компаниям большую гибкость и эффективность в управлении своими активами. Это важный шаг в обеспечении финансовой стабильности и предотвращении возможных конфликтов между акционерами, особенно в периоды экономической нестабильности", — сказал РИА Новости директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

ПОЗИТИВ ДЛЯ ДРУГИХ ИНВЕСТОРОВ

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин считает, что влияние может быть лишь на акции тех компаний, кто решится на выкуп.

"Выкуп у нерезидентов из недружественных стран должен производиться с дисконтом от 50%. Если этот buyback осуществляет сама компания на себя, то это можно считать однозначно позитивным драйвером для других действующих акционеров. Ведь в будущем выкупленные бумаги могут быть погашены, а значит вес текущих акционеров вырастет, дивиденды на акцию при прочих равных — тоже", — добавляет он.

Чтобы этот процесс был сбалансированным и способствовал развитию российской экономики, необходимо учитывать следующие аспекты: в частности, расширение доступа иностранных инвесторов, специфику регулирования, поддержку российских компаний со стороны государства, полагает Кабаков из ИК "Финам".

"Упрощение процедур выкупа акций должно сопровождаться расширением доступа иностранных инвесторов на российский рынок акций. Это может привлечь больше иностранных капиталовложений, что способствует развитию российской экономики. Важно разработать четкие и прозрачные правила и механизмы, регулирующие процедуры выкупа акций. Это позволит предотвратить возможные злоупотребления и конфликты интересов", — говорит он.

Государство может активно поддерживать российские компании в периоды выкупа акций, чтобы обеспечить сохранение контроля над ключевыми отраслями и предприятиями. Важно, чтобы процедуры выкупа акций были справедливыми и прозрачными для всех сторон, чтобы избежать возможных конфликтов и споров, также считает эксперт.

"Управление рынком акций должно включать в себя меры поддержки и стимулирования роста российского финансового рынка, чтобы избежать его долгосрочного сдавления. В целом, упрощение процедур выкупа акций — это важный шаг в стимулировании развития российской экономики, но он должен быть частью более широкой стратегии по развитию финансовых рынков и привлечению инвестиций", — резюмирует он.