МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к первому чтению законопроект об упрощении процедуры вступления российских граждан и организаций в прямое владение акциями (долями) экономически значимых организаций (ЭЗО), в которых ранее они осуществляли корпоративные права через иностранные холдинговые компании (ИХК). Переход к прямому владению акциями ЭЗО России могут упростить

Законопроект внесен группой депутатов. Документом предлагается "исключить применение общих требований к процедуре вступления в прямое владение акциями и долями в уставном капитале экономически значимых организаций", чтобы обеспечить реализацию прав российских инвесторов, пояснял ранее один из его авторов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Законопроект исключает при таком переходе необходимость получения согласия Банка России (если акции или доли принадлежат банку или финорганизации), правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями или ФАС. Исключается и обязательное привлечение уполномоченного федерального органа для определения цены размещения акций ЭЗО, а также требования о преимущественном приобретении акций (долей) ЭЗО и об одобрении сделки с заинтересованностью.

Под ЭЗО сейчас понимается российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, включенное в утверждаемый правительством перечень и отвечающее одному или нескольким критериям. К этим критериям отнесены: суммарный годовой объем выручки хозобщества и иных входящих с ним в одну группу российских юрлиц — более 75 миллиардов рублей; суммарная стоимость активов – более 150 миллиардов рублей; штат сотрудников – более 4 тысяч человек; сумма уплаченных налогов за последний календарный год – не менее 10 миллиардов рублей.

При этом граждане и (или) резиденты РФ, косвенно владеющие акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации через иностранную холдинговую компанию, обязаны вступить в прямое владение такими акциями (долями).

Закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в экономически значимых организациях определяет процедуру вступления в прямое владение их акциями (долями), но не устанавливает особенности применения к этим правоотношениям положений других законов, касающихся получения согласий ЦБ, ФАС и др.