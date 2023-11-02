2023-11-02T17:45:13+03:00
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2023
https://1prime.ru/Stocks/20231102/842160383.html
Акции "СПБ биржи" и АФК "Система" падают после попадания под санкции США
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Стоимость акций крупнейшей в России площадки, организующей торги иностранными ценными бумагами — "СПБ биржи", а также холдинга АФК "Система" падает после введения против этих... ПРАЙМ, 02.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость акций крупнейшей в России площадки, организующей торги иностранными ценными бумагами — "СПБ биржи", а также холдинга АФК "Система" падает после введения против этих компаний санкций США, следует из данных Московской биржи.
К 17.32 мск акции "СПБ биржи" дешевеют на 6,9%, АФК "Система" — на 2,5%.
На самой "СПБ бирже" ее акции теряют в цене 6,6%.
Минфин США ранее в четверг включил в санкционный список, в частности, "СПБ биржу" и АФК "Система".