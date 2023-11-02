МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость акций крупнейшей в России площадки, организующей торги иностранными ценными бумагами — "СПБ биржи", а также холдинга АФК "Система" падает после введения против этих компаний санкций США, следует из данных Московской биржи. США расширили санкционный список против России

К 17.32 мск акции "СПБ биржи" дешевеют на 6,9%, АФК "Система" — на 2,5%.

На самой "СПБ бирже" ее акции теряют в цене 6,6%.

Минфин США ранее в четверг включил в санкционный список, в частности, "СПБ биржу" и АФК "Система".