МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России не одобрила сделку по продаже доли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Мосбирже IT-группе Softline, пишет издание Frank Media со ссылкой на источники, знакомые с решением. Зарубежные акции на "СПБ бирже" 6 ноября торговаться не будут

"Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет", — пояснил один из источников. Также уточняется, что предприятие ищет нового партнера, чтобы снова попробовать получить разрешение на совершение сделки.

Издание отмечает, что правительство намерено взимать с ЕБРР повышенный взнос на уровне порядка 50% для компенсации инвестированных в банк средств.

Softline является международной ИТ-компания, поставщиком инновационных решений и сервисов, работающий на рынках России, восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. В 2022 году предприятие разделило бизнес на российский и международный.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был учрежден после окончания "холодной войны" для того, чтобы открыть новую эру в Центральной и Восточной Европе. В 2012 году банк вошел в капитал Мосбиржи, выкупил 6,3% в торговой площадке. По данным на весну 2023 года, банк являлся крупнейшим иностранным инвестором Мосбиржи.