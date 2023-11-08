МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Акции крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay теряют 6,7% стоимости после закрытия основных торгов — прогноз выручки на текущий квартал оказался хуже ожиданий рынков, следует из данных торгов и релиза компании. Акции криптобиржи Coinbase дешевеют на пять процентов

По состоянию на 7.29 мск акции eBay дешевеют на постторгах на 6,67%, до 38,05 доллара. По итогам торгов вторника акции выросли в цене на 1,02%, до 40,77 доллара.

В текущем, четвертом квартале финансового года компания прогнозирует выручку в 2,47-2,53 миллиарда долларов, в то время как рынки ждали показатель на уровне 2,6 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию в четвертом квартале прогнозируется компанией на уровне 1-1,05 доллара при прогнозе в 1,04 доллара. По итогам года eBay ожидает выручку в 10,02-10,08 миллиарда долларов, прибыль на акцию — в 4,17-4,22 доллара.

В третьем квартале eBay получил чистую прибыль в 1,305 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 69 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 2,46 доллара против убытка в 0,13 доллара год назад. Скорректированная прибыль составила 1,03 доллара при прогнозе прибыли в 1 доллар. Квартальная выручка поднялась на 5% и составила 2,5 миллиарда долларов, как и ожидали рынки. Число активных покупателей в третьем квартале снизилось на 3%, до 132 миллионов человек.

Чистая прибыль в январе-сентябре составила 2,043 миллиарда долларов против убытка в 1,941 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,8 доллара после убытка год назад в 3,44 доллара. Выручка компании за три квартала поднялась на 3,6% — до 7,55 миллиарда долларов.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.