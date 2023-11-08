МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Брокеры в России должны предупреждать инвесторов о рисках вложений в иностранные бумаги, даже в дружественных странах, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis-2023. ЦБ оценил риски возможных санкций в отношении Московской биржи

"Мы считаем, что действительно есть определенные риски и от вложений в ценные бумаги даже дружественных стран, потому что это риски другой юрисдикции. То есть это дополнительные риски. И тем не менее мы считаем, что неквалифицированные инвесторы в определенных случаях могут иметь доступ для диверсификации своих вложений. Но, конечно, здесь очень важно работать над информированием об этих рисках. Мы предупреждаем брокеров, чтобы они информировали потенциальных инвесторов", — заявила она.

А отвечая на вопрос о международных санкциях против "СБП биржи", глава ЦБ указала, что на этой площадке продолжали продаваться иностранное ценные бумаги, но российским инвесторам "удалось избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 миллиардов долларов", то есть риск на эту сумму уменьшился.

Под последние санкции минфина США подпала "СПБ биржа", торги на ней были приостановлены 2 ноября с 18.00 мск. Представитель торговой площадки заявил тогда, что санкции не затронут активы клиентов. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для из запуска займут не менее семи рабочих дней.

При этом, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг на "СПБ бирже" сосредоточено у квалифицированных инвесторов, добавила Набиуллина.

"Мы всегда предупреждали, что владение иностранными ценными бумагами несет определенные риски, поэтому неквалифицированным инвесторам было по сути запрещено покупать иностранные ценные бумаги, это было возможно только квалифицированным инвесторам. И под блокировку активов попали прежде всего активы квалифицированных инвесторов", — подчеркнула она.