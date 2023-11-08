МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" использовать акции АО "Газпром зарубежнефтегаз", сообщается в распоряжении российского лидера. Акции eBay дешевеют почти на семь процентов

"Разрешить совершение операций, влекущих за собой возникновение у международной компании общество с ограниченной ответственностью "Газпром интернэшнл лимитед" прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами обыкновенных акций акционерного общества "Газпром зарубежнефтегаз", — указано в публикации.

"Газпром Интернэшнл Лимитед" — специализированная компания Группы "Газпром" по поиску и приобретению нефтегазовых активов с высокими технико-экономическими показателями в дружественных странах. Ключевые задачи организации заключаются в реализации и управлении активами в интересах Группы «Газпром», а также в представлении ее интересов за границей.

"Газпром зарубежнефтегаз" — 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома", ведет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.