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Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"
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Президент России Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" использовать акции АО "Газпром зарубежнефтегаз", сообщается в распоряжении российского лидера... ПРАЙМ, 08.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" использовать акции АО "Газпром зарубежнефтегаз", сообщается в распоряжении российского лидера.
"Разрешить совершение операций, влекущих за собой возникновение у международной компании общество с ограниченной ответственностью "Газпром интернэшнл лимитед" прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами обыкновенных акций акционерного общества "Газпром зарубежнефтегаз", — указано в публикации.
"Газпром Интернэшнл Лимитед" — специализированная компания Группы "Газпром" по поиску и приобретению нефтегазовых активов с высокими технико-экономическими показателями в дружественных странах. Ключевые задачи организации заключаются в реализации и управлении активами в интересах Группы «Газпром», а также в представлении ее интересов за границей.
"Газпром зарубежнефтегаз" — 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома", ведет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.