МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Находящиеся в собственности государства бумаги Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) будут переданы госкорпорации "Росатом", сказано в соответствующем указе президента России Владимира Путина на сайте правовой информации. Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"

"Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. No 1534 <…> изменение, дополнив его пунктом 28 следующего содержания: "28. Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство", г. Москва", — сказано в документе.