2023-11-08T17:32:34+03:00
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Путин подписал указ о передаче "Росатому" акций ДВМП
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Находящиеся в собственности государства бумаги Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) будут переданы госкорпорации "Росатом", сказано в соответствующем указе президента... ПРАЙМ, 08.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Находящиеся в собственности государства бумаги Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) будут переданы госкорпорации "Росатом", сказано в соответствующем указе президента России Владимира Путина на сайте правовой информации.
"Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. No 1534 <…> изменение, дополнив его пунктом 28 следующего содержания: "28. Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство", г. Москва", — сказано в документе.