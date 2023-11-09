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Лихачев прокомментировал передачу "Росатому" акций ДВМП
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы... ПРАЙМ, 09.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), он напомнил, что перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на Северном морском пути.
"Поставлена задача управлять всем морским движением и отвечать за часть северного завоза", — сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
Акции ДВМП, которые находятся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом", говорится в соответствующем указе президента РФ, опубликованном накануне на сайте правовой информации.