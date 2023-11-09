МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), он напомнил, что перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на Северном морском пути. Россия не остановила стройки АЭС за рубежом, заявил Лихачев

"Поставлена задача управлять всем морским движением и отвечать за часть северного завоза", — сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.

Акции ДВМП, которые находятся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом", говорится в соответствующем указе президента РФ, опубликованном накануне на сайте правовой информации.