МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Физлица в октябре купили акций на российском рынке на 4,9 миллиарда рублей больше, чем продали, нетто-покупки по сравнению с сентябрем упали в 6 раз – с 29,4 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за октябрь. В ЦБ обещали постараться, чтобы разблокировать акции на "СПБ Бирже"

"Крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций в октябре стали кредитные организации, купившие акций на 8,1 миллиарда рублей. Также нетто-покупки на рынке осуществляли НФО за счет собственных средств и физические лица (на сумму 6,8 и 4,9 миллиарда рублей соответственно)", — говорится в обзоре.

Ранее в октябре Банк России сообщал, что крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций оставались физические лица, совокупно за сентябрь они приобрели ценных бумаг на сумму 29,4 миллиарда рублей.

"Розничные инвесторы по-прежнему остаются основными участниками торгов на рынке акций российских компаний. Доля их участия в торгах в октябре в среднем составила 80%, незначительно снизившись относительно предыдущего месяца (в сентябре – 81%)", — также указывается в обзоре за октябрь.

"Крупнейшими нетто-продавцами акций российских компаний на бирже второй месяц подряд остаются нерезиденты из дружественных стран. Тем не менее нетто-продажи данной категории участников заметно снизились: с 32 миллиарда рублей в сентябре до 10,9 миллиарда рублей в октябре. Также нетто-продажи осуществляли НФО в рамках доверительного управления: суммарно они продали акций на 10,1 миллиарда рублей (в сентябре – на 17,9 миллиарда рублей)", — указывается там же.