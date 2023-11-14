МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Goldman Sachs прогнозирует, что в следующем году европейский индекс STOXX 600 достигнет отметки 480 пунктов, что на 7,5% выше текущих уровней, благодаря улучшению экономического фона, разумным стоимостным оценкам и сохранению доходности долгосрочных облигаций примерно на текущем уровне. Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал рецессию Евросоюза к концу 2023 года

С начала года индекс STOXX 600, в котором высок вес сырьевого сектора и сектора предметов роскоши, вырос на 5%. В понедельник он закрылся на отметке 446,62 пункта.

Согласно прогнозу Goldman, индекс обновит максимум с января 2022 года.

Прибыль компаний, входящих в индекс, в следующем году, вероятно, вырастет на 7%, чему будут способствовать "хороший экономический рост" и высокие цены на нефть, считают стратеги банка во главе с Шэрон Белл.

Goldman ждет, что годовой ВВП еврозоны в 2024 году вырастет на 0,9%, в этом году ожидается рост на 0,5%.

Маржа чистой прибыли европейских компаний в 2024 году может "немного сократиться", поскольку рост заработной платы остается высоким, считают в Goldman.

При этом банк добавил, что не ждет рецессии в регионе, поскольку считает, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки в условиях замедления инфляции.

По мнению Goldman, выкуп акций будет продолжаться, а активность в сфере слияний и поглощений будет расти благодаря высоким запасам денежных средств и низким коэффициентам задолженности компаний.

Брокер повысил рейтинг сектора потребительских товаров и услуг с "ниже рынка" до "нейтрально", ожидая, что акции компаний из сектора роскоши останутся в выигрыше благодаря дальнейшим стимулирующим мерам в Китае.

Кроме того, по мнению Goldman, розничная торговля и технологический сектор также выиграют от снижения инфляции и стабильной заработной платы.