2023-11-15T15:21:59+03:00
2023-11-15T15:21:59+03:00
2023-11-15T15:21:59+03:00
2023
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"Магнит" получил заявки на 7,8 процента акций
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Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" в рамках второго раунда выкупа акций у нерезидентов получил заявки на выкуп 7,8% акций, сообщает компания. "В рамках... ПРАЙМ, 15.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" в рамках второго раунда выкупа акций у нерезидентов получил заявки на выкуп 7,8% акций, сообщает компания.
"В рамках дополнительного тендерного предложения в общей сложности акционерами было надлежащим образом предъявлено к выкупу 7 899 569 акций, что составляет около 7,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", — говорится в сообщении.
Уточняется, что количество акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках этого предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов. Окончательное количество будет объявлено после завершения расчетов в отношении купли-продажи акций.