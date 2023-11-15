МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" в рамках второго раунда выкупа акций у нерезидентов получил заявки на выкуп 7,8% акций, сообщает компания. Whoosh запустит программу долгосрочной мотивации сотрудников

"В рамках дополнительного тендерного предложения в общей сложности акционерами было надлежащим образом предъявлено к выкупу 7 899 569 акций, что составляет около 7,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках этого предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов. Окончательное количество будет объявлено после завершения расчетов в отношении купли-продажи акций.