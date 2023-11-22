МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Если против Московской биржи будут введены санкции, это не будет угрозой финансовой стабильности России, заявила в интервью газете "Известия" глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Нет, не будет", — сказала Данилова, отвечая на вопрос газеты о том, будет ли угрозой для финансовой стабильности введение санкций против Мосбиржи.

Она отметила, что регулятор всегда анализирует риски новых санкций. "И здесь для нас самое главное — иметь план действий на случай, если этот сценарий реализуется. Мы прорабатываем с Мосбиржей план, который минимизирует риски для участников", — обратила внимание Данилова.

В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на фоне попадания "СПБ биржи" под санкции США сообщила журналистам, что регулятор оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи, знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать.