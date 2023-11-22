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В ЦБ оценили последствия ведения санкций против Мосбиржи
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Если против Московской биржи будут введены санкции, это не будет угрозой финансовой стабильности России, заявила в интервью газете "Известия" глава департамента финансовой... ПРАЙМ, 22.11.2023
акции, рынки, новости, банк россии, московская биржа, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Если против Московской биржи будут введены санкции, это не будет угрозой финансовой стабильности России, заявила в интервью газете "Известия" глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Нет, не будет", — сказала Данилова, отвечая на вопрос газеты о том, будет ли угрозой для финансовой стабильности введение санкций против Мосбиржи.
Она отметила, что регулятор всегда анализирует риски новых санкций. "И здесь для нас самое главное — иметь план действий на случай, если этот сценарий реализуется. Мы прорабатываем с Мосбиржей план, который минимизирует риски для участников", — обратила внимание Данилова.
В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на фоне попадания "СПБ биржи" под санкции США сообщила журналистам, что регулятор оценивает риски возможных санкций в отношении Московской биржи, знает, какие шаги в случае их введения надо будет предпринимать.