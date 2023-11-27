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2023
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Акции "СПБ биржи" падают более чем на восемь процентов
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. Акции "СПБ биржи" теряют более 8% после завершения дискретного аукциона по ним на Мосбирже, следует из данных торгов. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона... ПРАЙМ, 27.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Акции "СПБ биржи" теряют более 8% после завершения дискретного аукциона по ним на Мосбирже, следует из данных торгов.
Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по ценным бумагам "СПБ биржи" после падения их стоимости более чем на 20%, он проходил с 10.30 до 11.00 мск. После завершения дискретного аукциона бумаги СПБ биржи теряют к 11.03 мск 8,16%, до 90 рублей. В течение утренних торгов бумаги обваливались почти на 35% — до 63,8 рубля.