МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Акции "СПБ биржи" теряют более 8% после завершения дискретного аукциона по ним на Мосбирже, следует из данных торгов. Мосбиржа перевела торги акциями "СПБ биржи" в режим дискретного аукциона

Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по ценным бумагам "СПБ биржи" после падения их стоимости более чем на 20%, он проходил с 10.30 до 11.00 мск. После завершения дискретного аукциона бумаги СПБ биржи теряют к 11.03 мск 8,16%, до 90 рублей. В течение утренних торгов бумаги обваливались почти на 35% — до 63,8 рубля.