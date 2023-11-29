МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Американский автогигант General Motors (GM) объявил о проведении обратного выкупа акций на 10 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза GM. Эксперты оценили упрощенный выкуп акций у недружественных акционеров

"General Motors сегодня объявила о восстановлении своего финансового прогноза на 2023 год. Кроме того, компания объявила о программе ускоренного обратного выкупа акций на сумму в 10 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

GM отмечает, что общее количество акций, выкупленных в рамках программы, будет определено позднее, оно будет основано на средней дневной стоимости обыкновенный акций компании в течение проведения программы выкупа. Компания также планирует, начиная с будущего года, увеличить дивиденды за квартал до 12 центов на обыкновенную акцию.

Компания также вновь подтвердила прогноз результатов на текущий год, который ранее отозвала в связи с забастовками работников. Теперь ожидается, что чистая прибыль GM, приходящаяся на акционеров, по итогам года составил 9,1-9,7 миллиарда долларов, а не 9,3-10,7 миллиарда как прогнозировалось ранее. Прогноз разводненной прибыли на акцию был также соответственно слегка понижен — до 6,52-7,02 доллара с 6,54-7,54 доллара. КА капитальные расходы ожидаются на уровне 11-11,5 миллиарда долларов.

Акции GM на предварительных торгах в США дорожают на 7,2%.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).