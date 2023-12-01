МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в рамках которого планирует привлечь 10 миллиардов рублей, ориентир цены размещения установлен в диапазоне 10,5-11,5 рубля за акцию, говорится в сообщении банка. "Инарктика" разместила все предложенные в рамках SPO акции

"Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 миллиардов рублей до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO", — говорится в сообщении.

Подать заявку на приобретение акций можно будет с 1 по 14 декабря. Принять участие в IPO может широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы. Банк уже получил предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции банка в рамках IPO.

Ожидается, что старт торгов акциями банка начнется 15 декабря под тикером SVCB. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.

"В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений", — говорится в сообщении.