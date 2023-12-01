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2023
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Иностранцы устроили самую долгую в истории распродажу акций
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Иностранные инвесторы уже четыре месяца пытаются распродать акции китайских компаний, что стало самым длинным подобным периодом в истории, пишет Bloomberg. Такая затянувшаяся... ПРАЙМ, 01.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы уже четыре месяца пытаются распродать акции китайских компаний, что стало самым длинным подобным периодом в истории, пишет Bloomberg.
Такая затянувшаяся серия продаж акций указывает на опасения инвесторов по поводу восстановления экономики страны.
Проблемы китайской экономики перенеслись на фондовый рынок. По данным издания, индекс CSI 300 показал худший результат среди мировых индексов, упав сразу на 2,1 процента. Иностранные инвесторы потеряли 1,8 миллиарда юаней (252 миллиона долларов) в чистом выражении.
Индекс MSCI All-Country World Index, отражающий настроение инвесторов на крупнейших мировых рынках, вырос в ноябре сразу на девять процентов, что связывают с ожиданием решения ФРС США, которое может завершиться повышением процентных ставок. В этом отношении фондовые рынки КНР находятся в противофазе к мировым.