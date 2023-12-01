ПУТИН РАЗРЕШИЛ ЛУКОЙЛУ КУПИТЬ АКЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭЛ5-ЭНЕРГО, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ UROC LIMITED — РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Новость дополняется…
https://1prime.ru/Stocks/20231201/842437255.html
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