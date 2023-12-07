МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Более половины россиян ожидают постепенного роста российского рынка акций в 2024 году, а еще часть граждан — что этот рост будет сильный, свидетельствует исследование, предоставленное РИА Новости брокером "ВТБ Мои Инвестиции" и проведенное к инвестиционному форуму "Россия зовет!". Названа валюта, которую выбирают россияне как альтернативу доллару и евро

"Согласно результатам исследования, 65% россиян верят в российский фондовый рынок. Так, 51% респондентов считают, что в 2024 году рынок ждет постепенный рост. Еще 14% уверены, что он вырастет сильно. 35% полагают, что котировки уже восстановились и находятся на высоких уровнях", — говорится в отчете.

"Мы видим, что подавляющее большинство россиян верят в российский фондовый рынок и считают, что он принесет хорошую доходность в 2024 году. Это говорит о потенциале роста числа частных инвесторов и объема вложенных средств в следующем году. Прогнозируемый приток средств инвесторов на рынок позволяет рассчитывать на успешные IPO возрастающего числа компаний", — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Отвечая на вопрос о наиболее привлекательных отраслях для инвестиций в 2024 году (можно было давать более одного варианта ответа), 37% отдали предпочтение нефтегазовым компаниям, 33% — технологическим, 21% — энергетике, 19% — компаниям из сферы финансов, 17% — машиностроению, 15% — медицинским и фармацевтическим компаниям. Осенью наибольшей популярностью для вложений среди клиентов брокера ВТБ пользовалась финансовая отрасль. По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", изменение предпочтений может быть связано с ростом ключевой ставки и ожиданиями замедления темпов кредитования банками.

"Если бы была возможность инвестировать в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа), 27% вложили бы средства в производство "лекарства от старости". В "умное земледелие" (цифровые разработки для агропрома) гипотетически готовы инвестировать 24%, в развитие виртуальной реальности — 17%, в компьютер на основе ДНК — 13%, в создание "вечного двигателя" — 11%, а 7% предпочли бы инвестировать в колонизацию других планет", — оценили в ВТБ.

Вкладывать в инфраструктурные проекты (строительство мостов, дорог и других объектов) готовы 44% россиян. Четверть опрошенных готовы делать это на срок 1-3 года, 14% — на 3-5 лет, 4% — на 5-7 лет, 1% — более чем на 7 лет, свидетельствует исследование.

Также оно показало, что россияне с оптимизмом смотрят на инвестиции в финансовые рынки дружественных стран. Наиболее интересным для вложений считают Китай (36%). На втором месте — ОАЭ (14%), тройку "призеров" замыкает Индия (11% опрошенных). 9% отметили Турцию. Среди чуть менее популярных вариантов — страны СНГ, а также Южная Америка. При этом 17% опрошенных заявили, что их интересуют инвестиции только в российский рынок.

Форум "Россия зовет!" проходит 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.