2023-12-07T17:46:30+03:00
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2023
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ЦБ раскрыл объем акций, проданных дружественными резидентами
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Нерезиденты из дружественных стран в ноябре продали российских акций в 2 раза больше, чем в октябре — на 22,2 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка... ПРАЙМ, 07.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Нерезиденты из дружественных стран в ноябре продали российских акций в 2 раза больше, чем в октябре — на 22,2 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за ноябрь.
"Крупнейшими продавцами были нерезиденты из дружественных стран, которые продали акций на 22,2 миллиарда рублей (в два раза больше, чем в прошлом месяце — 10,9 миллиарда рублей). Также продажи осуществляли НФО в рамках доверительного управления — суммарно на 14,7 миллиарда рублей", — указывается в обзоре.
"Наибольшие покупки на рынке акций совершали НФО за счет собственных средств, совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на 14,1 миллиарда рублей (в октябре — 6,8 миллиарда рублей). Также нетто-покупателями стали физические лица, купившие акций на 12,6 миллиарда рублей", — отмечается там же.
Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в ноябре незначительно снизилась относительно предыдущего месяца и составила 77% (в октябре — 80%), добавляется в обзоре.