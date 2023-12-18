МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на совершение ряда операций резидентов с акциями иностранных юрлиц без разрешения ЦБ до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Акции грузоперевозчиков выросли на фоне атак хуситов

В марте 2022 года президент запретил россиянам и бизнесу без разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица, а также делать взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Теперь запрет продляется до 31 декабря 2024 года. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", — говорится в новом указе президента.