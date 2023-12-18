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Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ
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Президент России Владимир Путин продлил запрет на совершение ряда операций резидентов с акциями иностранных юрлиц без разрешения ЦБ до конца 2024 года, следует из указа,... ПРАЙМ, 18.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на совершение ряда операций резидентов с акциями иностранных юрлиц без разрешения ЦБ до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В марте 2022 года президент запретил россиянам и бизнесу без разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица, а также делать взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.
Теперь запрет продляется до 31 декабря 2024 года. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", — говорится в новом указе президента.