МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. МТС передаст квазиказначейский пакет акций в 7,4% в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для оптимизации расходов, связанных с владением акциями, а также повышения эффективности управления капиталом и ликвидностью. Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса "недружественных" акционеров

"Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС" или "Компания") (MOEX: MTSS), ведущий поставщик цифровых и медиасервисных услуг и крупнейший в России оператор мобильной связи, объявляет о передаче квазиказначейских акций, принадлежащих дочерней компании МТС и составляющих около 7,4% уставного капитала МТС, в закрытый взаимный фонд (CEIF). Сделка позволит МТС оптимизировать часть своих расходов, связанных с владением акциями, а также повысить эффективность управления капиталом и ликвидностью", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что дочерняя компания МТС, ООО "Бастион", передаст свои 148 600 000 обыкновенных акций МТС в качестве взносов в закрытый взаимный фонд.