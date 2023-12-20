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2023
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МТС передаст квазиказначейский пакет акций в ЗПИФ
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МТС передаст квазиказначейский пакет акций в 7,4% в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для оптимизации расходов, связанных с владением акциями, а также повышения... ПРАЙМ, 20.12.2023
акции, рынки, новости, мтс, акции, зпиф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. МТС передаст квазиказначейский пакет акций в 7,4% в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для оптимизации расходов, связанных с владением акциями, а также повышения эффективности управления капиталом и ликвидностью.
"Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС" или "Компания") (MOEX: MTSS), ведущий поставщик цифровых и медиасервисных услуг и крупнейший в России оператор мобильной связи, объявляет о передаче квазиказначейских акций, принадлежащих дочерней компании МТС и составляющих около 7,4% уставного капитала МТС, в закрытый взаимный фонд (CEIF). Сделка позволит МТС оптимизировать часть своих расходов, связанных с владением акциями, а также повысить эффективность управления капиталом и ликвидностью", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что дочерняя компания МТС, ООО "Бастион", передаст свои 148 600 000 обыкновенных акций МТС в качестве взносов в закрытый взаимный фонд.