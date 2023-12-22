МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" получил контрольный пакет акций разработчика информационных систем в сфере культуры и образования ООО "Медиа Сервис", говорится в сообщении. "Ростелеком" повысит цены на домашний интернет в некоторых тарифах

"Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" закрыл сделку по приобретению 51% долей ООО "Медиа Сервис". Компания занимается проектированием, разработкой и профессиональным продвижением информационных систем культурно-креативной и образовательных сфер", — сказано в сообщении.

Уточняется, что сделка позволит "Ростелекому" развивать IT-сервисы, связанные с креативной экономикой, культурой, туризмом и образованием. Это связано с реализацией стратегии цифрового партнерства для бизнеса, населения и государства.

"Ростелеком" продолжает развивать сотрудничество с сильнейшими командами российских разработчиков. Экспертиза и опыт компании "Медиа Сервис" в работе на федеральном и региональном уровнях открывает новые возможности для создания и продвижения качественных российских продуктов для креативных индустрий, поддержки туризма и образования", — прокомментировал первый вице-президент — финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.

"Медиа Сервис" — компания, которая продвигает собственные облачные решения и партнерские проекты для региональных и федеральных органов власти, организаций культуры, туристических, спортивных и образовательных учреждений.